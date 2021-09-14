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Afyonkarahisar'da ağustos ayında bin 77 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar'da ağustos ayında bin 77 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 2021 Ağustos ayı verilerine göre, Afyonkarahisar'da bin 77 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 2021 Ağustos ayı verilerine göre, Afyonkarahisar'da bin 77 Konut satıldı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Afyonkarahisar'da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalış göstererek bin 77 oldu. Satışı yapılan konutlardan 163'nün ipotekli satış olduğunu belirtilirken, 301'nin ilk satış, 776'sının ise ikinci el satış olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber: Afyonkarahisar'da ağustos ayında bin 77 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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