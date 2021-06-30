AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 15 HAYVAN ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI
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AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 15 HAYVAN ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesindeki ağılda, bakım ve onarım çalışmaları sırasında çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralanırken, 15 küçükbaş ise öldü.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesindeki ağılda, bakım ve onarım çalışmaları sırasında çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralanırken, 15 küçükbaş ise öldü. Ağıl, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün Emirdağ ilçesine bağlı Sığracık köyünde meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılın çatı kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada çalışan 3 işçi, hafif yaralanırken, 220 küçükbaş ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonrası 205 küçükbaş kurtarılırken, 15'i öldü.

Kaymakam Osman Bilici, göçüğün meydana geldiği ağılda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, göçükte hafif yaralanan 3 işçinin itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, hemen hayvanların da kurtarıldığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 15 HAYVAN ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI
AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 15 HAYVAN ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI
AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 15 HAYVAN ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI
AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 15 HAYVAN ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
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AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 15 HAYVAN ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI - Haberler
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