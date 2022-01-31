Afyonkarahisar'da "Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" tanıtıldı

Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yeni kurulan "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" kentteki sivil toplum kuruluşlarına tanıtıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki programda yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığının "Mağdur Haklarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurularak faaliyetlerine başladığını söyledi.

Birimin temel hedefinin suç mağdurlarını bilgilendirilmek, yönlendirmek ve psiko-sosyal destek sağlanmak olduğunu dile getiren Karabacak, şöyle konuştu:

"İnsan odaklı yeni bir sistem. Yeniliklere de açık bir kurum. Bu manada Afyonkarahisar'ımızda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarımıza yeni birimimiz anlatılacak. Yine sizlerden alacağımız geri dönüşler ve katkılarla kurumumuzu daha iyi daha işlevsel hale getireceğiz. Bu sayede de Afyonkarahisar'ımıza daha güzel hizmetler sunacağız."

Konuşmanın ardından yeni kurulan "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" hakkında sunum yapıldı.

Programa, Başsavcı Karabacak'In yanı sıra İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.