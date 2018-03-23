Afyonkarahisar'da "Açık Kapı" Bürosu Hizmette

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Açık Kapı Projesi ile süratli, kolay ve vatandaşı kurumdan kuruma, odadan odaya yoracak bir sistem değil de geldiği zaman bir yerde işleri görülsün, ayrıca bunların analizleri yapılsın istedik." dedi.

Bakan Eroğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, İçişleri Bakanlığınca vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını doğrudan iletebilmesi için başlatılan Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi kapsamında, Valilik binası yanında oluşturulan Açık Kapı Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşla diyalog kurma konusunda bir çalışma başlattığını söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet yapmak istediklerini ifade eden Eroğlu, "Açık Kapı Projesi ile süratli, kolay ve vatandaşı kurumdan kuruma, odadan odaya yoracak bir sistem değil de geldiği zaman bir yerde işleri görülsün, ayrıca bunların analizleri yapılsın istedik. İnternet ortamında elektronik ortamda müracaatları yapabilsin istedik." dedi.

Eroğlu, projenin vatandaşın sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulabilmesi için başlatıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu hareket ne zaman başladı biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanıydı. Ben de o zaman 1994 yılında İSKİ Genel Müdürü oldum. İSKİ'nin Aksaray'da bir binası vardı. Alt kat tamamen müşteri hizmetleriydi. Yeni başladık, Cumhurbaşkanımız binaya geldi. İnsanlardan iğne atsan yere düşmez. Herkes bağırıyor, çağırıyor, çok büyük bir kargaşa vardı. Hatta vatandaş talepte bulunuyor, bir şey istiyor, ertesi gün şunu da istiyor. Vatandaş her gün abone olmak için, olmayan su için 4 ay bürokrasiyle uğraşıyordu. Bunu çözmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk defa biz su mavi olduğu için 'Mavi Masa' kurduk. Gelenlere hemen 'Nedir talebin?' diye yardımcı olduk. Vatandaşı yormadan yapılacak işleri düzenledik."

"Vatandaş başımızın tacı"

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu uygulamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlattığını dile getiren Eroğlu, "Şu anda AK Parti'li belediyelerde beyaz masa uygulaması vardır. 'Bunu Hükümette de yapalım' dedik. Sadece belediyelerde vatandaşın işi yok. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının da işi var. Dolayısıyla burada da çok süratli hizmet vermek, vatandaşı yormamak için açık kapı ofisi kurduk. Yani kapı açık, gönlümüz açık. Vatandaş başımızın tacı. Milletin hizmetkarıyız." diye konuştu.

Eroğlu, ardından protokol üyeleriyle kurdeleyi keserek ofisin açılışını gerçekleştirdi. Yetkililerden bilgi alan Eroğlu, bir vatandaşın şikayetini sisteme kaydetti.

Açılışa Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal da katıldı.

Eroğlu, daha sonra, aynı binanın üst katındaki bir salonda düzenlenen ve Afyonkarahisar Valiliğince kentin tanıtımı için açılan "visitafyon.org" internet sitesinin toplantısına katıldı. Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, turizm için çok yatırım yaptıklarını bildirdi.

Turizmde amacın kente ekonomik katkı sağlamak olduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da hangi turizm sektörlerini geliştirmemiz lazım, buna bir bakmamız lazım. Termal önemli, termalde bütün şehirleri geçtik. Dünyada 2 milyar insanın seyrettiği Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak. Afyonkarahisar tanıtımı için çok önemli. Bir de kültür turizmi çok önemli. Afyonkarahisar'da ilk defa yeşil şehir konseptine uygun olarak bütün mahalleleri bilhassa yeni mahalleleri ağaçlandırmaya başladık. Neticede herkese fidan dağıtıyoruz. Turist gelirken tabii ilk olarak hava durumuna bakıyor. Biz her yere otomatik meteoroloji istasyonu kurduk. Neden? Turist geleceği için."