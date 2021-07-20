Afyonkarahisar'da acemi kasaplar hastanelik oldu
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Afyonkarahisar'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da, kurbanlık kesimi sırasında kesici aletlerle yaralanan 20 acemi kasap, hastanelere başvurdu.

AFYONKARAHİSAR'da, kurbanlık kesimi sırasında kesici aletlerle yaralanan 20 acemi kasap, hastanelere başvurdu. 

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezinde kurbanlık kesimi sırasında bıçaklarla kendisini yaralayan 20 kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi. Kolundan bıçakla yaralanan 1 kişi ise önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (AFSÜ) götürülerek, ameliyata alındı.


Afyonkarahisar'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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