Afyonkarahisar'da 97 parça tarihi eser ele geçirildi Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 97 parça tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 97 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'de ikamet eden M.A.H'nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için aracıyla Afyonkarahisar'a geleceği yönünde istihbarat aldı. Fiziki takibe alınan M.A.H. ile S.S. ve T.N, kentteki bir alışveriş merkezinin yakınında yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde, bir tabanca, bir kuvars taşı, 4 tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 89 sikke ve 3 altın işlemeli obje ele geçirildi. S.S. ve T.N. serbest bırakılırken, gözaltındaki M.A.H.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA