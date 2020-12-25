Afyonkarahisar'da 95 parça tarihi eser ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da 95 parça tarihi eser ele geçirildi

25.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:27
Afyonkarahisar'da 95 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan şüpheli A.K'nin, elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulunduğunu, bunları satmak için görüşmeler yapacağı ihbarını aldı.

Şüpheliler A.K. ve S.B'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 66 sikke, 13 yüzük, 16 obje, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 17 mermi ele geçirdi.

Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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