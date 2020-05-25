Afyonkarahisar'da 90 yaşına giren Hatice Dinçel'e sürpriz doğum günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 90 yaşına giren Hatice Dinçel'e, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca sürpriz doğum günü yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 90 yaşına giren Hatice Dinçel'e, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca sürpriz doğum günü yapıldı.

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Çakır Mahallesi'nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan Hatice Dinçel'e doğum günü dolayısıyla hazırlattığı pastayı gönderdi.

Eve gelen Sandıklı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Hatice Dinçel'e üzerinde 90 yazılı pastayı hediye etti. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Hatice Dinçel, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Hatice Dinçel'in 67 yaşındaki oğlu Ali Dinçel, "Sayın Kaymakamımızın düşünceleri doğrultusunda annemin 90. yaş gününü kutladık. Anneme de nice daha nice sağlıklı yıllar diliyorum." dedi.

Hatice Dinçel de Kaymakam Eflatun Can Tortop ile Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine yaptıkları sürpriz için teşekkür etti.

Kaynak: AA