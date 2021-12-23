Afyonkarahisar'da 9 ton sahte gübre yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da 9 ton sahte gübre yakalandı

Afyonkarahisar'da 9 ton sahte gübre yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 2 ilçe ve bir belde de 9 ton sahte gübre ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da 2 ilçe ve bir belde de 9 ton sahte gübre ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, merkeze bağlı Beyyazı beldesi ile İhsaniye ve Bolvadin ilçelerinde 2 adrese yaptığı baskında, sahte olduğu değerlendirilen 9 ton gübre ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan K.G. ile A.Ç'ye adli işlem yapıldı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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