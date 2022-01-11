Afyonkarahisar'da 9 bin 440 makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 9 bin 440 dolu ve boş makoran (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında İhsaniye Mahallesi Eski Belediye Pasajı'nda park halindeki aracın yolcu koltuğu ile bagajında bulunan kolilerden şüphelendi.

Araç sürücü M.B, polis ekiplerine kolilerde boş ve dolu şeklinde makaron olduğunu beyan etti.

Ekipler, kolilerdeki 2 bin 640'ı dolu 6 bin 800'ü boş makaronu sürücüden teslim aldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü M.B, hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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