Afyonkarahisar'da 89 otel ve konaklama tesisi ile pazar yeri denetlendi
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Afyonkarahisar'da 89 otel ve konaklama tesisi ile pazar yeri denetlendi

07.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:21
Afyonkarahisar'da 89 otel ve konaklama tesisi ile pazar yeri denetlendi

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda 89 otel ve konaklama tesisi ile pazar yerinin denetlendiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda 89 otel ve konaklama tesisi ile pazar yerinin denetlendiği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde denetimlerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar'ımızı Kovid-19 ile mücadele de hep birlikte daha iyi seviyelere ulaştırmak için, haydi Afyonkarahisar tedbirli ve dikkatli olmaya devam." ifadesi yer aldı.

7 Mart tarihli paylaşılan tablo da ise il genelinde 179 personelin katıldığı denetimlerde 78 otel ve konaklama tesisi ile 11 pazar yeri kontrol edildi ve 9 uyarı cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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