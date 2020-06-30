Afyonkarahisar'da 86 kişiye para cezası kesildi Afyonkarahisar'da hafta sonu YKS dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 86 kişiye 99 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da hafta sonu YKS dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 86 kişiye 99 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın önerileri doğrultusunda 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hafta sonu belirlenen saatler arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, iki günde kısıtlamayı ihlal eden ve maske takmayan 86 kişiye, 99 bin 900 lira para cezası kesti.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerim süreceği bildirildi.

Kaynak: AA