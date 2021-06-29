Afyonkarahisar'da 840 bin makaron ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da 840 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 840 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 840 bin makaron yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 840 bin makaron yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçesinde uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 840 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri, araçtaki K.K. ile C.K'ye adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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