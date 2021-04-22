Afyonkarahisar'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Afyonkarahisar'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da uygulanacak ve 3 gün sürecek olan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da uygulanacak ve 3 gün sürecek olan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren kent merkezinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Ekipler Vilayet Kavşağı başta olmak üzere 5 bölgede uygulama noktası oluştururken, birçok polis ekibi de işlek cadde ve sokaklar ile birlikte ana arterlerde devriye gezmeye başladı. Kısıtlama ile birlikte polis ekipleri yaya ve araçları ile yoldan geçenleri durdurarak izin belgesi kontrolü de yaptı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü sürecek olan 3 günlük kısıtlamada 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere de servis şeklinde de satış yapabilecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Afyonkarahisar'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Afyonkarahisar'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Gökhan Gönül Mete Kalkavan
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Fatih Terim Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 21:47:43. #1.14#

title