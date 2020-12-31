Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı
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Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı

31.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:28
Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı

TÜRKİYE genelinde ilk kez uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

TÜRKİYE genelinde ilk kez uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Afyonkarahisar'da da uygulanan kısıtlama sonrası sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde ilk kez uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla Afyonkarahisar'da da başladı. Afyonkarahisar kent merkezinde Zafer Meydanı'nda ve şehrin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği, kısıtlama öncesinde durma noktasına geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 7 uygulama nokta oluşturuldu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. 80 saatlik kısıtlamanın başladığı 21.00'den sonra ise polis ekipleri sokakta olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara da tutanak tutuldu.

Öte yandan, Afyonkarahisar'da lokanta hizmeti veren bir işletme sahibi kısıtlamada görevli olan emniyet mensuplarına kumanya, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de içecek ikramında bulundu.


Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı
Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı
Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı
Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı
Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı
Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı
Afyonkarahisar'da 80 saatlik kısıtlamayla sokaklar boşaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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