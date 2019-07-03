Afyonkarahisar'da 750 kişilik TOKİ konutlarına 7 bin başvuru



AFYONKARAHİSAR'da TOKİ tarafından yapılması planlanan 750 konut projesinin kura çekimi yapıldı. 7 bin kişinin başvurduğu kuralarda 750 hak sahibi belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Küçükçobanlı Mahallesi'nde yapılacak toplam 750 konut için hak sahibi belirleme kurası yapıldı. Proje kapsamında 2+1 500, 3+1 250 konut için toplam 7 bine yakın başvuru oldu. Başvuruların projede yapılacak konut sayısından çok olması dolayısıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, başvuru yapan çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN ZEYBEK DE KATILDI

Salonun sıcak olması ve yoğun katılım yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Oturma yerlerinin az olmasından dolayı vatandaşların bazıları yerlere oturmak zorunda kaldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başvurularla ilgili bazı bilgiler verildi. Daha sonra Afyonkarahisar 3. Noteri Selçuk Topay gözetiminde gerçekleştirilen kuranın ilk çekilişini, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptı. Zeybek, 3+1 konutlar için başvuru yapan şehit ailesi yakının ismini açıkladı. Kura çekiminde sevinenler kadar üzülenler de oldu. Kimi mutluluk gözyaşı dökerken kimi de üzülerek evine döndü.

750 KONUT İÇİN 7 BİN BAŞVURU

TOKİ uzmanı Levent Cenkci, proje için yapılan başvurular hakkında verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"500 adet yapılması planlanan 2+1 konutlar için 3 bin 449 kişi başvurdu. 250 adet yapılması planlanan 3+1 konutlar için ise 3 bin 524 kişi başvuru yaptı. Yapılacak konutların yüzde 5'i engelliler için, yüzde 10'u şehit aileleri için, yüzde 15'i ise emekliler için sınıflandırıldı. Hak sahibi belirleme işlemlerinin ardından kurada adı çıkan kişilerle sözleşme imzalanacak. Maliyetler yapılıp, proje ihaleye çıkacak. İhalenin ardından 3 yıl içinde konutları bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Çıkmayan vatandaşlarımız moralini bozmasın. Afyonkarahisar'da yeni TOKİ projeleri yapılacaktır. Çünkü Afyonkarahisar'da TOKİ projelerine çok büyük ilgi var" dedi.

'ÇOCUĞUM KİRADAN KURTULACAK'

Kurada adı çıkan Enver Çetinkaya, 3+1 konut için başvurduğunu, kuradan çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Bir çocuğunun kirada durduğunu, onun için konut alabilmek amacıyla başvurduğunu anlatan Çetinkaya, "Allah'a şükür çıktı. Oğlum için çıktı. Ben köyde oturuyorum. İnanın çocuğumun adına çok mutluyum. Çocuğumu kiradan kurtarmak istiyorum. Daha önceden de başvurdum. Ama çıkmamıştı" diye konuştu.

KURADAN İSMİ ÇIKTI, EŞİNİ ARADI

Konut almaya hak kazanan Emine Ortaç da mutluluğunu telefonda eşi Ömer Ortaç ile paylaştı. Göz yaşlarına hakim olamayan Emine Ortaç, kura çekimine birlikte geldiği annesine ve kardeşine sarılarak mutluluğunu paylaştı. Ortaç, "Eşimi aradım. Çok mutluyum. Aslında hiç umutlu değildim. Şükürler olsun çıktı. İlk defa başvurmuştum" dedi.

Kuradan isminin çıkmasının ardından hemen eşini aradığını söyleyen Ortaç, "Eşim de çok sevindi. Telefonda eşim de heyecanlıydı. Çok mutluyuz" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Afyonkarahisar