Afyonkarahisar'da 750 kişi gözlem altında tutuluyor
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Afyon, Güncel

Afyonkarahisar'da 750 kişi gözlem altında tutuluyor

İl Sağlık Müdürü Ferhat Korkmaz, Afyonkarahisar'da evlerinde gözlem altında tutulan 750 umreden dönen vatandaş olduğunu, bunların Pazar gününden önce umreden dönen kişilerin olduğunu, Pazar günü ve sonrası umreden dönenlerin çeşitli illerde gözlem altında tutulduğunu belirtti.

17.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:04
Afyonkarahisar'da 750 kişi gözlem altında tutuluyor

İl Sağlık Müdürü Ferhat Korkmaz, Afyonkarahisar'da evlerinde gözlem altında tutulan 750 umreden dönen vatandaş olduğunu, bunların Pazar gününden önce umreden dönen kişilerin olduğunu, Pazar günü ve sonrası umreden dönenlerin çeşitli illerde gözlem altında tutulduğunu belirtti.


Korkmaz, yurtdışından dönenlerin uçaktan indikleri illerdeki yurtlara yerleştirileceklerini söyledi. İl Sağlık Müdürü Ferhat Korkmaz, "Avrupa'dan 3 bin 500 kişi gelecek. Onlar geldiği gibi indiği havaalanındaki illerde yurtlara yerleştirecekler. Emirdağlı gurbetçiler için Eskişehir ya da İstanbul gibi havaalanlarına inerlerse oradaki ilde gözlem altına alınacaklar, Emirdağ'a gelemeyecekler. Sokağa çıkma yasağı bakan beyin takdiri ya da hükümetin takdiridir, bir şey diyemem. Umreden gelenler dışında evinde, yurtlarda ya da hastanede gözlem altında tutulan başka kimse yok. Şuan 750 kişi gözlem altında, ama bu sayı yavaş yavaş düşüyor, 14 günü tamamlayan gözlem altından çıkıyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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