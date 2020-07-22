Afyonkarahisar'da 700 yıllık kervansarayda usulsüz restorasyona suç duyurusu
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Afyonkarahisar'da 700 yıllık kervansarayda usulsüz restorasyona suç duyurusu

AFYONKARAHİSAR'ın Anıtkaya köyünde bulunan ve 700 yıllık tarihe sahip olan kervansarayda yapılan tadilat sırasında aslına uygun yapılmayan bölümler nedeniyle tahribat olduğu belirlenirken, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Afyonkarahisar'da 700 yıllık kervansarayda usulsüz restorasyona suç duyurusu
22.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:23

AFYONKARAHİSAR'ın Anıtkaya köyünde bulunan ve 700 yıllık tarihe sahip olan kervansarayda yapılan tadilat sırasında aslına uygun yapılmayan bölümler nedeniyle tahribat olduğu belirlenirken, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde bulunan ve 700 yıllık tarihe sahip olan kervansarayda yapılan tadilat sırasında aslına uygun yapılmayan bölümler nedeniyle tahribat yaşandığını belirleyen Afyonkarahisar Valiliği, suç duyurusunda bulunulacağını açıklandı. Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla Müze Müdürlüğü'nden görevlendirilen uzmanlar tarafından inceleme başlatılan kervansaraydaki restorasyon çalışmalarının aslına uygun olmadığının belirlendiği kaydedildi.Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Anıtkaya köyünde bulunan tarihi kervansaray ile ilgili çıkan haberler sonrası Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla gerekli incelemeler Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 22.07.2020 (bugün) yapılmıştır. Yapılan incelemeye göre; merkeze bağlı Anıtkaya köyünde yer alan kervansarayın giriş kısmında yer alan merdivenler granitle kaplanıp, yığma olan taş duvar kısmının ise çimentoyla sıvandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları bilgilendirilmiş olup söz konusu izinsiz uygulamayı yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

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