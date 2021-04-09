Afyonkarahisar'da 7 yıldır aranan zanlı, yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 7 yıldır aranan zanlı, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 7 yıldır aranan zanlı, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık başta olmak çok sayıda suçtan ve 6 ayrı mahkemeden 7 yıldır araması bulunan İ.Y'nin Bolvadin ilçesine geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bolvadin - Emirdağ kara yolunda jandarma aracını görünce kaçmaya başlayan şüpheli, yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz