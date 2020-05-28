Afyonkarahisar'da 7 ilçede yağış uyarısı Afyonkarahisar'da 7 ilçe için bugün öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Afyonkarahisar'da 7 ilçe için bugün öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra saat 16.00 gibi Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Afyonkarahisar'ın güneybatısındaki Dinar, Evciler, Başmakçı, Dazkırı, Kızılören ile Çay ve Sultandağı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram metrekare) olacak.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istendi.

Kaynak: AA