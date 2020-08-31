Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyedeAFYONKARAHİSAR'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede

AFYONKARAHİSAR'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce 28 Ağustos'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında; Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu.

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Jounes Hussein Asi Julaıbavvı, Sattar Saeed Jemaa Almjamaıe, Nasr Saıd Malla Eıd Al-Rafıaat ve Ayman Basheer Azeez Al-Hıshmawı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA