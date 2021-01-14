Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi

14.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:48
Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 662 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 662 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu O.Ç'nin elinde tarihi sikkeler ve objeler olduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 409 sikke, 226 obje, 20 yüzük, 6 ok ucu, taşlaşmış ağaç fosili ve dedektör ele geçirildi.

Ekipler şüpheli O.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Demet Özdemir Kim Kardashian
Spor Ali Koç Samet Aybaba Mesut Bakkal Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 19:49:26. #1.15#
title