Afyonkarahisar'da 6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı sona erdi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (AFSÜ) ev sahipliğinde başlayan "6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı" sona erdi.

AFSÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ tarafından Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle "Tıbbi Bitkilerde Hammaddeden Sağlık ve Ticarete Dönüşüm" temasıyla bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimiyle ilgili doğru tür seçimi, iklim şartları, tarımsal uygulamalar ve bakım, hasat sonrası işleme ve sosyoekonomik durumlarına göre bölgesel eylem planlamaların yapılması gerektiğini söyledi.

Çalıştayda planlamaların yapılması için çok güzel örnekler verildiğini ifade eden Okumuş, "Bir örneğini burada başlattık. Afyonkarahisar'da tıbbi aromatik bitkiler komisyonu kuruldu. Başkanlığı da bize verildi. Bölge bazında gidiyoruz ve Afyonkarahisar yerelinde yapıyoruz." diye konuştu.

Bu komisyonun, tüm ülke çapında yaygınlaştırılması gerektiğini kaydeden Okumuş, " Türkiye'de ilk defa buğday ve şeker pancarından etil alkol üretilirken biz burada bir yatırımcıyı teşvik ettik. Ciddi oranda bir yatırımla ve üniversite özel sektör iş birliğiyle 5 milyon litre etil alkol üretecek tesis kuruluyor." ifadelerini kullandı.

Programa katılan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da çalıştayın çok faydalı olduğunu dile getirdi.