Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde durdurulan kamyonda 6 milyon 200 bin boş makaron bulundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde durdurulan kamyonda 6 milyon 200 bin boş makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Operasyonda, kamyonun kasasına yüklenmiş paketlerde 6 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, kamyon sürücüsü D.İ'yi gözaltına aldı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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