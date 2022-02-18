Afyonkarahisar'da "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı

Afyonkarahisar'da belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir-Sen Şubesi iş birliğiyle "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı.

Belediye Tiyatro Salonu'ndaki kitap dağıtım programına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Yurdunuseven, törende yaptığı konuşmada, en güzel yatırımın çocuklara yapıldığını belirterek eğitim ve öğretimin önemine dikkati çekti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de eğitim konusunda kimden istek gelirse destek verdiklerini vurgulayarak, "Milli ve manevi değerleri ön plana çıkaracak yarışma, okuma ve kültürel etkinlikte taşın altına elimizi, yüreğimizi koyduk. Göreve geldiğimizden buyana 3 yıldır milli eğitim ve sendikamız ile birlikte yarışmaya katkı veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Belediye olarak biz her zaman her daim sizlerin yanınızdayız, toplumun düzelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Geleceğimizi inşa edemeyeceksek, gençlerimize sahip çıkamayacaksak, geleceğimiz yok demektir."diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan ise, 6'ncısını düzenledikleri kitap okuma yaptıklarına dikkat çekerek bugün 8 bin toplamda da 50 bin kitabın okullara dağıtıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından törene katılan okul müdürlerine yarışmanın kitapları teslim edildi.