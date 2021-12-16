Afyonkarahisar'da 51 öğretmene TÜBİTAK projeleri eğitimi verildi

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Afyonkarahisar'da 51 öğretmene TÜBİTAK projeleri eğitimi düzenlendi.

Osmangazi Anadolu Lisesi konferans salonundaki programda, TÜBİTAK İl Koordinatörü Ömer Bozdağ tarafından öğretmenlere, yarışmalar, başvuru şartları, süreçler ve finaller hakkında sunum yapıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Diktaş, "Afyonkarahisar'da TÜBİTAK proje yarışmalarına başvuruları daha da artırmak, finallere daha çok sayıda proje göndermek, daha çok öğrencimizi derece alanlar listesinde görmek en büyük hedefimizdir. Geçen yıl lise yarışmalarında bölge finaline 26 proje ile ortaokul yarışmalarında ise bölge finaline 21 proje ile katılarak rekor kırmıştık. Afyonkarahisar'daki okul ve öğrencileri, öğretmenlerin sayesinde bu güzel imkanlardan yararlandırmak istiyoruz. Desteğiniz ve katılımınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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