Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu
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Karakaya, İŞKUR, Afyon

Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

- Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firmanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi.

30.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:43
Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

- Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firmanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında ekonomik tedbirler paketleri uygulamaya konulmaya başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalar başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaya başladı. Afyonkarahisar'da şuanda kadar 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için başvuru yaptı. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, yaptığı açıklamada, ödeme gücü düşen tim firmaların kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabileceklerini söyledi. Müdür Karakaya şöyle devam etti:

"Ülkemizde de görülen Covid-19 virüsü nedeniyle işverenlerimize yönelik kısa çalışma ödeneği başvuruları il müdürlüğümüze yapılmaya başlandı. Bununla ilgili başvuruda bulunmak isteyen işverenlerimiz www.afyon.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. Başvurularını yapan işverenlerimizin evrakları incelenmektedir. Daha sonra İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı'na gönderilmektedir. Tüm işverenlerimize bu konuda çağrı yapıyoruz. Ödeme gücü düşen işverenlerimiz var ise internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler."

En düşük ücret bin 762 TL olacak

Şuanda kadar 500'ün üzerinde firmanın başvuru yaptığını belirten Karakaya; "İşverenlerin çalışanlarına asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ücret ödemesi gerçekleştirilecektir. En düşük bin 762 TL olarak belirlenmiştir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 90 gün olup ilk 7 günü işveren tarafından karşılanacak daha sonraki günlerin ücreti ise İŞKUR Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir" dedi.

Öte yandan Karakaya Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımına yönelik açtığı kadro başvuruların ise son gün olduğunu hatırlatarak, 81 sağlık çalışanının Afyonkarahisar'da işe başlayacağını söyledi.

Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Kaynak: İHA

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Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu
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