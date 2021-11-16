Afyonkarahisar'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki A.B'nin (42) "izinsiz olarak ateşli silah ile mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan firari hükümlü A.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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