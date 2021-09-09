Afyonkarahisar'da 5 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı

Afyonkarahisar'da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen ve pencereden atlayan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen ve pencereden atlayan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol Mahallesi TOKİ konutlarındaki apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumanlar kısa sürede apartmanı sarınca, vatandaşlar balkonlara çıkarak korunmaya çalıştı.

Bu sırada 4. katta oturan Sultan Gümüş, önce 2 yaşındaki kızını aşağıda açılan battaniyeye, ardından kendini boşluğa bıraktı. Çimlerin üzerine düşen anne yaralandı. Panik yapan başka bir apartman sakini de ikinci kattaki evinin penceresinden atladı.

Yaralanan anne ve dumandan etkilenen kızı ile pencereden atlayan kadın, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenle apartmanda mahsur kalanları balkonlardan tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Tahliye edilenler arasında bulunan, yeni tip koronavirüs nedeniyle evde karantinada olduğu belirlenen 2 kişi de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kovid-19 servisine götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer