Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaza sonrası Afyon-İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 araçın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 18: 10 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir karayolu 3. Kilometresinde meydana geldi.

Lütfullah D. İdaresinde ki 03 DY 558 plakalı aracın Bülent A. idaresinde ki 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarpması sonrasında arkadan gelen 3 araç daha direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya karıştı. 5 araçın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar'da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrasında Afyonkarahisar-İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA