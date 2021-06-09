Afyonkarahisar'da 45 yıldır toplanan hormonsuz saf ata tohumları jeotermal serada çoğaltılacak
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Afyonkarahisar'da 45 yıldır toplanan hormonsuz saf ata tohumları jeotermal serada çoğaltılacak

Afyonkarahisar'da 45 yıldır toplanan hormonsuz saf ata tohumları jeotermal serada çoğaltılacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan emekli öğretmenin hobi olarak 1976 yılından buyana topladığı ata tohumlarının sera ortamında çoğaltılması için belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan emekli öğretmenin hobi olarak 1976 yılından buyana topladığı ata tohumlarının sera ortamında çoğaltılması için belediye tarafından çalışma başlatıldı.

İlçede yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Hüsrevoğlu, bölgede ekimi yapılan tahılları 45 yıl boyunca tek tek toplayarak kendine ait saf, hormonsuz, genetiği ile oynanmamış tohum bankasını oluşturdu.

Çalıştığı dönemde sınıf öğretmeni olan Hüsrevoğlu, bu ilginç uğraşına başladığında topladığı tohumları A'dan Z'ye harf sırasına göre dizerek öğrencilerinin alfabedeki harflerin sıralarını öğrenmelerini amaçlamıştı.

Hüsrevoğlu, o tarihlerde tarlalarda gübre olmadığından ürünlerin tamamen doğal olarak yetiştirildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Sandıklı yöresinde o dönemlerde neler yetiştiğini, tarihinde hangi ürünler olduğu ve atalarımızın hangi ürünler ile meşgul olduğunu anlatabilmek adına 45 yıl önce bu tohumları toplamaya başladım. Coğrafyamız çok geniş, Sincanlı Tazlar'dan, Denizli sınırına kadar ekilen bütün ürünleri ve Osmanlı arşivlerinde Sandıklı'da yetişen mahsulat başlıklı konuyu dikkate alarak bunları toparlamayı hedef edindim. Dağ ve ovalarımızda yetişen pek çok ürün var. Bazıları tarihimizden silinmiştir. Örneğin 1880 yılındaki arşivde Sandıklı'da yetişen Sumterlerin (Kırmızı Buğday) çok önemli olduğu belirtiliyor. Sumteri bulamadım ve bileni de bulamadım. Çok yaşlıların bazıları biliyor. Şuan bir tek sumter yok tohum bankasında."

Yaklaşık 115 tohum çeşidi topladığını ifade eden Hüsrevoğlu, elindeki tahıl cinsinden çavdar, yulaf, arpa, buğday tohumlarını çoğaltarak gelecek nesillere hormonsuz DNA'sı bozulmamış tohum olarak bırakmayı hedeflediğini kaydetti.

Hüsrevoğlu elindeki tohumları Sandıklı Belediyesine ait jeotermal serada çoğaltılması için Jeotermal Sera Sorumlusu Sedat Sarıel'e teslim etti.

Afyonkarahisar'da 45 yıldır toplanan hormonsuz saf ata tohumları jeotermal serada çoğaltılacak
Afyonkarahisar'da 45 yıldır toplanan hormonsuz saf ata tohumları jeotermal serada çoğaltılacak
Afyonkarahisar'da 45 yıldır toplanan hormonsuz saf ata tohumları jeotermal serada çoğaltılacak
Afyonkarahisar'da 45 yıldır toplanan hormonsuz saf ata tohumları jeotermal serada çoğaltılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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Afyonkarahisar'da 45 yıldır toplanan hormonsuz saf ata tohumları jeotermal serada çoğaltılacak - Haberler
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