Afyonkarahisar'da 42 yaşındaki kalp ve damar cerrahisi uzmanı Fahri Adalı hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 42 yaşındaki kalp ve damar cerrahisi uzmanı Fahri Adalı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 42 yaşındaki kalp ve damar cerrahisi uzmanı Fahri Adalı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi Fahri Adalı, yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi Fahri Adalı, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, evinde fenalaşan 42 yaşındaki Adalı'nın yakınları 112 Acil Servisine haber verdi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırılan Adalı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Adalı'nın ölüm sebebinin henüz netleşmediği öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası Adalı'nın vefat haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Can Bartu Mesut Özil Gökhan Töre Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 42 yaşındaki kalp ve damar cerrahisi uzmanı Fahri Adalı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:51:35. #1.14#
title