Afyonkarahisar'da 42 yaşındaki kalp ve damar cerrahisi uzmanı Fahri Adalı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi Fahri Adalı, yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi Fahri Adalı, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, evinde fenalaşan 42 yaşındaki Adalı'nın yakınları 112 Acil Servisine haber verdi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırılan Adalı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Adalı'nın ölüm sebebinin henüz netleşmediği öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası Adalı'nın vefat haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay