Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheliye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerinde durdurduğu bir tırın dorsesinde 4 milyon 400 bin boş makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri, araçtaki B.K. ile S.K. hakkında adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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