Afyonkarahisar'da 4 gündür haber alınamayan iki kız kardeşten biri bulundu
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Afyonkarahisar'da 4 gündür haber alınamayan iki kız kardeşten biri bulundu

23.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:40
Afyonkarahisar'da 4 gündür haber alınamayan iki kız kardeşten biri bulundu

Afyonkarahisar'da kendilerinden 4 gündür haber alınamayan iki kız kardeşten biri bulundu.

Afyonkarahisar'da kendilerinden 4 gündür haber alınamayan iki kız kardeşten biri bulundu.

Ailesinin sağlık sorunları nedeniyle Afyonkarahisar'da yetiştirme yurdunda kalan Sevda (14) ile Gülsüm Yumuk (15), 10 gün izin alarak merkeze bağlı Sülün beldesindeki baba evlerine geldi.

Ailelerinin yanında bir süre kalan iki kız kardeş, 4 gün önce evlerinden ayrıldı.

Baba Bünyamin Yumuk, kızlarına ulaşamayınca, önce kaldıkları yurtla görüştü. Kızlarının yurtta olmadığını öğrenen baba, ardından jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kendilerinden 4 gündür haber alınamayan kardeşler için arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kız kardeşlerden Sevda'yı Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde buldu. Kayıp Gülsüm Yumuk'un bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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