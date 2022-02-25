Afyonkarahisar'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yaptı.

Uygulamada, park, bahçe, cadde ve sokaklardaki 116'sı yabancı uyruklu 624 kişinin kimlik ve belgelerini kontrol etti.

Üzerlerinde resmi makamlarca verilmiş kimlikle belgesi olmayan 4 Afganistan uyruklu kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Uygulamada, çeşitli suçlardan araması bulunan 1'i Suriye uyruklu 2 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan yol izin belgesi olmayan Suriye uyruklu bir kişiye de 1285 lira para cezası kesildi.

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AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Suriye, Güncel, Haberler

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