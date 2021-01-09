Afyonkarahisar'da 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi
09.01.2021 20:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:02
Afyonkarahisar'da iki otomobilde 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilde 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda durdurdukları iki otomobilde 4 bin 111 uyuşturucu hap ile 2 sentetik peçete ele geçirdi.
M.B, N.Ç, E.V. ve N.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz