Afyonkarahisar'da 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'da 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi

09.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:44
Afyonkarahisar'da 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan iki otomobilde, 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da durdurulan iki otomobilde, 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda durdurduğu iki otomobilde, 4 bin 111 uyuşturucu hap ile 2 sentetik peçete ele geçirdi.

Olayla ilgili M.B, N.Ç, E.V. ve N.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Çelik Cemal Hünal Meghan Markle Kate Middleton
Spor Can Bartu Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kocaeli Hisarcık Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 10:44:48. #1.15#
title