Afyonkarahisar'da 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan iki otomobilde, 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da durdurulan iki otomobilde, 4 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda durdurduğu iki otomobilde, 4 bin 111 uyuşturucu hap ile 2 sentetik peçete ele geçirdi.

Olayla ilgili M.B, N.Ç, E.V. ve N.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz