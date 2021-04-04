Afyonkarahisar'da 4 adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da 4 adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 4 adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 adresten elektrikli bisiklet, bisiklet ve eşya çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 4 adresten elektrikli bisiklet, bisiklet ve eşya çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Çetinkaya, Yeşilyurt ve Karşıyaka Mahallelerinde elektrikli bisiklet, bisiklet ve eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.K, olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden M.K'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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