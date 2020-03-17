Afyonkarahisar'da 375 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Afyonkarahisar'da otomobilinde 375 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da otomobilinde 375 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 375 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA