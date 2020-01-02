Afyonkarahisar'da 356 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı

02.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:54

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda Sultandağı ilçesinde bir otomobile operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 191 sikke, 163 obje ve 2 heykel bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA