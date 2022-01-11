Afyonkarahisar'da 35 görme engelliye beyaz baston hediye edildi

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi iş birliğiyle kentteki 35 görme engelliye beyaz baston hediye edildi.

7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası dolayısıyla, Altınokta Körler Derneği'nde program düzenlendi.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi ile yaptıkları iş birliğiyle farkındalık oluşturmak amacıyla 35 üyesine beyaz baston hediye edildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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