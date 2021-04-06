Afyonkarahisar'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan iki araçta Suriye ve Irak ve uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan iki araçta Suriye ve Irak ve uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlarda yapılan aramada şişme yelekler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunun deşifresine yönelik yapılan ortak çalışmada, karayolu üzerinde durdurulan 34 DME 206 ve 42 EBH 67 plakalı iki araç durduruldu. Yapılan incelemelerde araç içerisinde yakalanan şahısların Suriye ve Irak uyruklu düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Olayda 31 düzensiz göçmen ile birlikte şahısları Cahit E., ve Bektaş K., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ayrıca 5 adet şişme deniz yeleği ele geçirildi.

Olayın ardından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Cahit E. ve Bektaş K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, gözaltına alınan 31 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı