Afyonkarahisar'da 30 Ağustos töreni Afyonkarahisar'da 30 Ağustos töreniAfyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos töreni

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Kocatepe Parkı Atatürk Anıtı'nda saat 09.00'da çelenk töreni düzenlendi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek anıta çelenk sundu. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi. Törene Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya ve MHP'li Mehmet Taytak ve il protokolü de katıldı.

Tören sonunda parkta ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen çocukları gören Vali Çiçek, çocukların bayramını kutladı ve bir süre sohbet etti.

Kaynak: DHA