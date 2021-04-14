Afyonkarahisar'da 3 TIR ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Afyonkarahisar'da 3 TIR ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 3 TIR ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 2 TIR sürücüsü sıkıştıkları kabinde itfaiyenin çalışması sonucu çıkartılarak hastanede tedaviye alındı. 

Kaza, gece yarısı Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60'ıncı kilometresindeki Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Ayonkarahisar'dan Antalya istikametine giden 3 TIR ve 2 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüleri İsa A. ve Vedat E. sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile kurtarıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. 


- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da 3 TIR ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da 3 TIR ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da 3 TIR ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da 3 TIR ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da 3 TIR ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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