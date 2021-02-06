Afyonkarahisar'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Afyonkarahisar'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

06.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:50
Afyonkarahisar'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Afyonkarahisar'da bir fabrikanın açıkta bulunan demir saclarını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir fabrikanın açıkta bulunan demir saclarını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikanın müdürü N.U, iş yerinin yan tarafındaki arazide açıkta bulunan 6-7 demir sacın çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile çevredeki güvenlik kameralarında inceleyerek arazide açıkta bulunan demir sacları C.Y, A.Y.ile O.Y'nin aldığı ve otomobille bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Adreslerinde yakalanan şüpheliler, demir sacları kentteki bir hurdacıyla sattıklarını beyan etti.

Polis, satışı yapılan demir sacları hurdacıdan geri alarak sahibine teslim etti.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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