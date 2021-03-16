Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem

16.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:54
Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem

AFYONKARAHİSAR'da Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFYONKARAHİSAR'da Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 14.37'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:55:43. #1.14#
title