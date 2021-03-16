Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem

AFYONKARAHİSAR'da Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 14.37'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER