Afyonkarahisar'da 3 bina karantinaya alındı Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın filyasyon ekiplerinin saha çalışmasıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kent merkezinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Hasan Karaağaç Mahallesi ve Ataköy Mahallesi'ndeki 3 farklı binanın, bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek için karantinaya alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA