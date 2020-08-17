Afyonkarahisar'da 3 bina karantinaya alındı
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Afyonkarahisar'da 3 bina karantinaya alındı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da 3 bina karantinaya alındı
17.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:56

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın filyasyon ekiplerinin saha çalışmasıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kent merkezinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Hasan Karaağaç Mahallesi ve Ataköy Mahallesi'ndeki 3 farklı binanın, bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek için karantinaya alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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