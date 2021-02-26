Afyonkarahisar'da 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

26.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:42
Afyonkarahisar'da 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolu üzerindeki uygulama noktasında biri otobüs iki araçta yaptığı aramada, yeşil reçeteye tabi 3 bin 360 sentetik hap ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki H.S, E.D. ile S.K'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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