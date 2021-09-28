Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır, minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır, minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Z. T. idaresindeki 03 AAU 964 plakalı tır, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Opet kavşağında, Yasin Yağcı'nın kullandığı 20 BE 726 minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs de Fatih Kaygısız yönetimindeki 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler Yasin Yağcı ve Fatih Kaygısız'la birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Kaygısız, Muhammet ve Ayşe Akay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücü Z.T'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, minibüs sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle ön camdan dışarı savrulduğu yer alıyor.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

 İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı

İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Tarkan Seda Sayan Şafak Sezer
Spor Salih Uçan Bülent Uygun Mehmet Topal Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Fatih Abdullah Avcı Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 21:48:45. #1.12#