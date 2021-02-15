Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem

15.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 01:12
Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.08'de Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.05 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyünde 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş, çevre ilçelerimizden de hissedilmiştir. Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmüyor. Geçmiş olsun Afyonkarahisar." ifadesini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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